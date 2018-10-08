Куницын: результаты Медведева закономерны, он показывает очень стабильную игру

Тренер мужской сборной России по теннису Игорь Куницын прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева на Открытом чемпионате Японии. В финале соревнований 32-я ракетка мира в двух партиях обыграл японца Кея Нисикори, посеянного под третьим номером, — 6:2, 6:4.

«В последнее время Даня показывает очень хороший и стабильный теннис, его результаты закономерны. Сразу три победы над представителями топ-20 на одном турнире — Нисикори, Шварцман, Раонич — говорят о том, что он движется в правильном направлении. Победа в Токио придаст ему ещё большой уверенности для дальнейшего развития.

Три титула в одно сезоне — очень большое достижение. Надеемся, он на этом не остановится и ещё порадует всех российских любителей тенниса победами», — приводят слова Куницына «Известия».

Ранее в этом году Медведев уже выиграл два турнира ATP — в Сиднее и Уинстон-Салеме.