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Родина в трёх сетах проиграла Линетт на старте турнира в Тяньцзине

Родина в трёх сетах проиграла Линетт на старте турнира в Тяньцзине
Теннис / WTA

Российская теннисистка Евгения Родина не смогла пробиться во второй круг турнира в Тяньцзине (Китай), в трёх партиях проиграв представительнице Польши Магде Линетт со счётом 6:2, 1:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 1 минуту.

Евгения 1 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 8 эйсов, 3 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований в Тяньцзине Линетт поспорит с победительницей поединка Арина Соболенко (Беларусь, 4) — Софья Кенин (США).

Тяньцзинь. Женщины. Первый круг
Се Шувэй (Китайский Тайбэй, 5) — Айла Томлянович (Австралия) — 7:6 (7:4), 7:5.

Турнир с призовым фондом $ 750 тыс. завершится 14 октября. В прошлогоднем финале россиянка Мария Шарапова победила Арину Соболенко со счётом 7:5, 7:6 (10:8).

08 октября 2018 года, понедельник. 06:40 МСК
Тяньцзинь. 1-й круг
Матч окончен
Магда Линетт
Магда Линетт
Польша
2:6
6:1
6:4
Евгения Родина
Евгения Родина
Россия
08 октября 2018 года, понедельник. 06:30 МСК
Тяньцзинь. 1-й круг
Матч окончен
Се Шувэй
Се Шувэй
Китайский Тайбэй
   7
7:6
4   
7:5
 
Айла Томлянович
Айла Томлянович
Австралия
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