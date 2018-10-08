Деллакуа и её партнёрша Джадд ожидают третьего ребёнка

Австралийская теннисистка Кейси Деллакуа, в апреле 2018 года объявившая о завершении карьеры, сообщила о своей беременности. У Кейси и её партнёрши Аманды Джадд уже есть двое детей — сын Блэйк родился в августе 2013 года, а дочь Энди в апреле 2016 года.

«Сюрприз. Теперь моя очередь быть беременной», — написала Деллакуа в своём «инстаграме».

Уроженка Перта выступала в туре с 2002 года. Кейси — победительница Открытого чемпионата Франции — 2011 в миксте, финалистка семи турниров «Большого шлема» в парном разряде, победительница семи турниров WTA в парном разряде, бывшая третья ракетка мира в парном разряде.

На минувшей неделе о своей беременности объявила олимпийская чемпионка российская теннисистка Елена Веснина.