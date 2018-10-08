Циципас — о победе над Монфисом: это была странная игра

Греческий теннисист Стефанос Циципас, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай) под 10-м номером, поделился впечатлениями от победы в первом круге над представителем Франции Гаэлем Монфисом со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 6:4.

«Это была странная игра: много брейков, много долгих розыгрышей. Гаэль играет в ритме, который неудобен для соперников. Ты никогда не знаешь, чего ожидать. Иногда мяч летит медленнее, иногда быстрее. Это запутывает. Немногие теннисисты играют так.

Мне было очень тяжело, потому что он здорово подавал. Я также неплохо действовал на подаче. Я старался открывать корт благодаря подаче, использовал удар с форхенда и выходил к сетке. Мне удавалось сохранять терпение. В третьем сете я проиграл гейм, подавая на матч, но сохранил спокойствие и концентрацию. Мне удалось взять гейм на его подаче. Это доказывает, что с характером у меня всё в порядке. Это моя сильная сторона.

По сравнению с прошлым годом я серьёзно прибавил в физическом и психологическом планах. Моя игра изменилась. Теперь я действую агрессивнее. Я стал сильнее и чувствую это. Моё тело также изменилось за год. Я провёл немало матчей в основной сетке турниров ATP, одержал много побед, и это придало мне уверенности. Я стал больше верить в себя», — цитирует Циципаса официальный сайт тура.

За выход в третий круг соревнований в Шанхае Циципас поспорит с россиянином Кареном Хачановым.