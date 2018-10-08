Путинцева и Макарова выступят на Кубке Кремля вместо Канепи и Коллинз

Произошли изменения в составе участников турнира «ВТБ Кубок Кремля», который пройдёт в Москве с 13 по 21 октября.

Как сообщает пресс-служба WTA, с соревнований снялись эстонка Кайя Канепи и американка Даниэль Коллинз. В основной сетке их заменят Юлия Путинцева из Казахстана и россиянка Екатерина Макарова.

В финале прошлогоднего розыгрыша Кубка Кремля немецкая теннисистка Юлия Гёргес обыграла россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:1, 6:2.

Кубок Кремля ежегодно проводится осенью в Москве на хардовых кортах. Призовой фонд женского турнира составляет около $ 790 тыс. Турнирная сетка рассчитана на 28 участниц в одиночном разряде и 16 пар.



Только двоим теннисисткам удалось выиграть московское соревнование более одного раза — на счету Анастасии Мыскиной и Мари Пьерс по два титула.