Касаткина претендует на звание самой прогрессирующей теннисистки 2018 года

Дарья Касаткина вошла в число претенденток на звание самой прогрессирующей теннисистки 2018 года по версии WTA, информирует официальный сайт ассоциации. Приз вручается игроку, закончившему год в топ-100 рейтинга и продемонстрировавшему существенный прогресс в ходе сезона.

Соперницами российской теннисистки в борьбе за престижную награду будут бельгийка Элизе Мертенс, белоруска Александра Соснович, голландка Кики Бертенс, немка Юлия Гёргес и китаянка Цян Ван.

В текущем сезоне Касаткина дошла до четвертьфинала на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне, а также играла в финалах на турнирах в Индиан-Уэллсе и Дубае.

Накануне Касаткина опустилась на 14-ю позицию обновленного рейтинга WTA. Россиянка потеряла 2 позиции по сравнению с прошлым вариантом рейтинга.