Соболенко претендует на звание «Новичок года»

Официальный сайт WTA огласил список претендентов на звание лучшего дуэта по итогам 2018 года. В этот перечень вошли Коко Вандевей (США)/Эшли Барти (Австралия), Барбора Крейчикова (Чехия)/Катержина Синякова (Чехия), Кристина Младенович (Франция)/Тимя Бабош (Венгрия), Элисе Мертенс (Бельгия)/Деми Схурс (Нидерланды).

В категории «Новичок года» представлены теннисистки, совершившие прорыв в 2018 году: Аманда Анисимова (США), Даниэль Коллинз (США), Михаэла Бузэрнеску (Румыния), Софья Кенин (США), Арина Соболенко (Беларусь).

«Возвращение года»: Белинда Бенчич (Швейцария), Бетани Маттек-Сэндс (США), Айла Томлянович (Австралия), Серена Уильямс (США).



Победительницы будут объявлены на церемонии в Сингапуре 19 октября.

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