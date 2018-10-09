Харрис: надеюсь, теперь я буду попадать в основную сетку ТБШ

21-летний южноафриканец Ллойд Джордж Харрис, на минувшей неделе выигравший турнир серии «челленджер» в Стоктоне (США), оценил уровень развития тенниса на своей родине.



«Думаю, моя победа — это огромный успех для ЮАР. Нам не хватало большого количества сильных игроков. У нас был только Кевин Андерсон и Рэйвен Клаасен, выступающий в парном разряде. Трудно назвать преуспевающей страну, только один представитель которой добивается больших успехов.

Рад, что постепенно прогрессирую. Надеюсь, теперь я буду попадать в основную сетку турниров «Большого шлема». Я хочу соревноваться с топ-игроками. Это здорово для моей страны. Приятно, что мои успехи вдохновляют детей в ЮАР", — цитирует Харриса официальный сайт ATP-тура.