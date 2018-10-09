Французский теннисист установил рекорд, выполнив 11 эйсов подряд

Французский теннисист Альбано Оливетти в матче квалификации турнира серии «челленджер» в Ортизеи с представителем Германии Марком Зибером установил рекорд, выполнив 11 эйсов подряд, сообщает Tennis World USA.

В 2007 году американец Сэм Куэрри в поединке со своим соотечественником Джеймсом Блэйком на соревнованиях в Индианаполисе подал навылет 10 раз подряд.

Оливетти всего выполнил 36 эйсов, выиграв 50 из 53 очков на своей первой подаче. Он одержал победу со счётом 4:6, 7:6, 6:4.

В 2012 году Оливетти дошёл до четвертьфинала турнира в Марселе. В 2014 году он попал в аварию и не выходил на корт до 2016 года. В сентябре нынешнего года Альбано взял титул на турнире серии «фьючерс» во Франции и вернулся в топ-500 рейтинга ATP.