Басилашвили обыграл Шаповалова и встретится с А. Зверевым на турнире в Шанхае

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили вышел во второй круг турнира серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай), в двух партиях обыграв представителя Канады Дениса Шаповалова со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 56 минут.

26-летний уроженец Тбилиси, на минувшей неделе выигравший турнир в Пекине (Китай), 4 раза подал навылет и реализовал 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 6 эйсов, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в третий круг соревнований Басилашвили поспорит с немцем Александром Зверевым, посеянным под четвёртым номером.

Турнир с призовым фондом $ 7 086 700 завершится 14 октября. В прошлогоднем финале швейцарец Роджер Федерер обыграл испанца Рафаэля Надаля со счётом 6:4, 6:3.

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