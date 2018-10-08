Басилашвили: дель Потро приболел, однако в некоторых моментах он играл отлично

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили прокомментировал победу над представителем Аргентины Хуаном-Мартином дель Потро в финале турнира в Пекине (Китай) со счётом 6:4, 6:4.

«Во-первых, у меня был очень хороший план на игру. Во-вторых, дель Потро приболел, однако в некоторых моментах он играл отлично. Он ставил меня в непростые ситуации, у него было семь брейк-пойнтов. Но я боролся до конца и сумел отыграть их. В решающих моментах я действовал прекрасно. Думаю, это стало ключом к успеху», — приводит слова Басилашвили официальный сайт тура.

В 2018 году 26-летний грузинский теннисист также одержал победу на турнире в Гамбурге (Германия). В обновлённой версии рейтинга ATP Басилашвили располагается на 23-й позиции.