Младенович — о матче с Бабош: лучше бы мне досталась другая соперница

Французская теннисистка Кристина Младенович прокомментировала победу на старте турнира в Линце (Австрия) над представительницей Великобритании Хэрриет Дарт со счётом 6:3, 6:4.

«Я осталась довольна своей игрой в этом матче. Я не так много знала о своей сопернице, а это всегда непросто. Думаю, она талантлива. Сегодня она продемонстрировала ряд прекрасных ударов. Но в целом я не знала, как она будет действовать, в этом заключалась сложность. Мне пришлось по ходу матча разбираться, как следует играть, и в чём она хороша. Я отлично подавала. В целом я довольна своей первой игрой в Линце», — цитирует Младенович официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал Младенович поспорит с венгеркой Тимей Бабош.

«Это уникальный человек. В туре у тебя может быть не так много друзей, но Тимя — моя лучшая подруга. Даже когда мы не участвуем в турнирах, мы всем делимся друг с другом. Мы очень ценим нашу дружбу. Мы привыкли играть в паре и тренироваться вместе. Она моя партнёрша в игре и лучшая подруга.

Такие матчи всегда являются непростыми. Мы идеально знаем игру друг друга. Мы так много играли вместе. Кажется, по личным встречам она впереди. Моя игра ей подходит. Но пришёл мой черёд одержать победу. Однако мне тяжело говорить об этом. Я бы хотела, чтобы мне досталась другая соперница. Наверное, Тимя думает так же", — цитирует Младенович официальный сайт тура.