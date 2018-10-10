Хачанов проиграл Циципасу во втором круге «Мастерса» в Шанхае

Российский теннисист Карен Хачанов не сумел пробиться в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай), в двух партиях проиграв представителю Греции Стефаносу Циципасу, посеянному под 10-м номером, со счётом 4:6, 6:7 (8:10). Продолжительность противостояния составила 1 час 44 минуты.

Хачанов 5 раз подал навылет и реализовал 1 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника 6 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Циципас поспорит с победителем поединка Кевин Андерсон (ЮАР, 7) — Михаил Кукушкин (Казахстан, Q).

Турнир с призовым фондом $ 7 086 700 завершится 14 октября. В прошлогоднем финале швейцарец Роджер Федерер обыграл испанца Рафаэля Надаля со счётом 6:4, 6:3.