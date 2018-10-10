А. Зверев: настраиваюсь на тяжёлый матч с де Минором

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал выход в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай). Во втором круге Зверев обыграл представителя Грузии Николоза Басилашвили со счётом 7:5, 6:4. В следующем круге соперником Зверева станет австралийский вундеркинд Алекс де Минор.

«Я провёл хороший матч, удачно действовал. Я сделал то, что было необходимо для победы. Я был сосредоточен на результате и на своей игре. Я немного приболел, мне не хватало энергии. Но я надеюсь, что в ближайшие дни мне станет лучше.

Де Минор проводит фантастический сезон, он уже поднялся и приблизился к топ-30. Он играет просто отлично, как и я. Мы сыграли с ним два матча в этом году. В рамках Кубка Дэвиса матч был очень тяжёлым. В финале турнира в Вашингтоне я действовал здорово. Уверен, что наш матч с ним будет непростым, но я с нетерпением жду его», — цитирует Зверева пресс-служба ATP.