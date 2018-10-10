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Бертенс вышла во второй круг турнира в Линце, где сыграет с Гаспарян

Бертенс вышла во второй круг турнира в Линце, где сыграет с Гаспарян
Теннис / WTA

Голландская теннисистка Кики Бертенс вышла во второй круг турнира в Линце (Австрия). Бертенс, получившая второй номер посева, разгромила австрийку Барбару Хаас со счётом 6:2, 6:1.

Бертенс выполнила 6 эйсов, допустила 2 двойные ошибки и выиграла 4 брейк-пойнта. Её соперница ни разу не подала навылет, избежала двойных ошибок и не сделала ни одного брейка.

В следующем круге турнира в Линце Бертенс встретится с россиянкой Маргаритой Гаспарян. Ранее Гаспарян вышла во второй круг на отказе Моники Пуиг. Пуэрториканка отказалась от продолжения борьбы, проиграв первый сет со счётом 2:6. Напомним, Гаспарян недавно выиграла турнир в Ташкенте.

Призовой фонд соревнований в Линце составляет более € 200 тыс.

10 октября 2018 года, среда. 19:00 МСК
Линц. 1-й круг
Матч окончен
Барбара Хаас
Барбара Хаас
Австрия
2:6
1:6
 
Кики Бертенс
Кики Бертенс
10
Нидерланды
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