Первый номер посева турнира в Линце Гёргес не смогла выйти во второй круг

Немецкая теннисистка Юлия Гёргес, получившая первый номер посева на турнире в Линце (Австрия), не смогла выйти во второй круг соревнований. На старте турнира она уступила своей соотечественнице Андреа Петкович. При этом Гёргес уверенно выиграла первый сет, но всё равно уступила. Итоговый счёт – 6:1, 5:7, 4:6.

Гёргес выполнила 13 эйсов, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов. Её соперница, попавшая на турнир с помощью «уайлд-кард», 3 раза подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и сделала 4 брейка.

В следующем раунде турнира в Линце Петкович сыграет со своей соотечественницей Татьяной Марией, которая ранее нанесла поражение россиянке Анне Блинковой. Призовой фонд турнира в Линце превышает € 200 тыс.