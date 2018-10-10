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Первый номер посева турнира в Линце Гёргес не смогла выйти во второй круг

Первый номер посева турнира в Линце Гёргес не смогла выйти во второй круг
Теннис / WTA

Немецкая теннисистка Юлия Гёргес, получившая первый номер посева на турнире в Линце (Австрия), не смогла выйти во второй круг соревнований. На старте турнира она уступила своей соотечественнице Андреа Петкович. При этом Гёргес уверенно выиграла первый сет, но всё равно уступила. Итоговый счёт – 6:1, 5:7, 4:6.

Гёргес выполнила 13 эйсов, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов. Её соперница, попавшая на турнир с помощью «уайлд-кард», 3 раза подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и сделала 4 брейка.

В следующем раунде турнира в Линце Петкович сыграет со своей соотечественницей Татьяной Марией, которая ранее нанесла поражение россиянке Анне Блинковой. Призовой фонд турнира в Линце превышает € 200 тыс.

10 октября 2018 года, среда. 19:30 МСК
Линц. 1-й круг
Матч окончен
Юлия Гёргес
Юлия Гёргес
9
Германия
6:1
5:7
4:6
Андреа Петкович
Андреа Петкович
Германия
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