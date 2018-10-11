Свитолина: возможность попадания на итоговый турнир WTA даёт мотивацию

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, что дополнительную мотивацию ей придаёт возможность попасть на итоговый турнир WTA, который будет проходить в Сингапуре. Свитолина сохраняет шансы на путёвку в Сингапур. Для успешной квалификации ей необходимо успешно выступить на грядущих турнирах. Досрочно решить задачу Свитолина сможет, если выиграет турнир в Гонконге.

«Конечно, итоговый турнир в Сингапуре мотивирует меня. В то же время я стараюсь не думать об этом. Мне не нужно дополнительное давление. Понятно, что оно есть. Но в такой же ситуации находятся ещё четыре теннисистки, претендующие на путёвку на итоговый турнир.

Я просто стараюсь выходить на корт и играть в свой теннис. Что будет, то будет», — цитирует Свитолину пресс-служба WTA.

В Гонконге Свитолина пробилась в четвертьфинал, где она сыграет с китаянкой Ван Цян.