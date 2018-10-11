Де Минор на следующей неделе лишит Кирьоса статуса первой ракетки Австралии

19-летний Алекс де Минор станет новой первой ракеткой Австралии на следующей неделе. Де Минор на турнире в Шанхае (Китай) дошёл до третьего круга, где уступил немцу Александру Звереву со счётом 1:6, 4:6.

Ранее австралиец Ник Кирьос уступил на турнире в Токио во втором круге французу Ришару Гаске. После этого 23-летний Кирьос в обновлённом рейтинге ATP на следующей неделе опустится с 27-го на 37-е место в рейтинге ATP. В то же время де Минор поднимется с 38-го на 33-е место, что является лучшим результатом в его карьере.

Отметим, что Кирьос был лучшим игроком Австралии на протяжении двух с половиной лет. В марте 2016 года его в рейтинге опережал Бернард Томич, который тогда занимал 21-е место. Любопытно, что после обновления рейтинга ATP Кирьоса потеснит и Джон Миллман, который на Открытом чемпионате США по теннису пробился в четвертьфинал. Он должен подняться в рейтинге ATP на 34-е место.