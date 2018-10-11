А. Зверев: я здорово играл с начала и до конца матча с де Минором

Немецкий теннисист Александр Зверев, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай) под четвёртым номером, прокомментировал победу в третьем круге над представителем Австралии Алексом де Минора со счётом 6:1, 6:4.

«Думаю, сегодня я здорово играл с начала и до конца матча. Вчера было то же самое. Мне противостояли два непростых соперника. Дальше мне не станет проще, но я очень доволен сегодняшним матчем. Особенно меня порадовал первый сет. С нетерпением жду следующего поединка.

Я старался играть агрессивно, отодвигая соперника к задней части корта. Алекс уже заявил о себе. Надеюсь, мы будем слышать немало о нём в ближайшие 15 лет.

Я двигаюсь вперёд день за днём. В последние несколько месяцев я играл не лучшим образом. Но в Пекине я много тренировался с Иваном Лендлом и сейчас стал сильнее. Да, я ещё немного болею, но, надеюсь, на этом турнире покажу всё, над чем я работал», — сказал Зверев в интервью Tennis TV.

За выход в полуфинал Зверев поспорит с британцем Кайлом Эдмундом.

А. Зверев стал первым четвертьфиналистом «Мастерса» в Шанхае