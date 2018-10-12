Агент Федерера: Кубок Дэвиса полностью изменился, это уже не тот турнир

Тони Годсик, агент бывшей первой ракетки мира швейцарца Роджера Федерера, поделился мнением о новом формате Кубка Дэвиса. Также Годсик прокомментировал влияние выставочного турнира Кубка Лэйвера на Кубок Дэвиса.

«Очевидно, что игроки относятся к Кубку Лэйвера серьёзно, пусть там даже не разыгрываются очки ATP. Есть индивидуальные амбиции, да и желание победить для игроков из своей команды. Когда на скамейке сидят шесть игроков, включая легендарных Макинроя, Борга и Лэйвера, любому игроку захочется произвести на них впечатление. Также на нашем турнире конкуренты становятся друзьями, это удивительно!

Как я отношусь к изменению формата Кубка Дэвиса? Нет, никто не убил этот турнир, но я считаю, что перемены были слишком серьёзными. Я бы хотел, чтобы турнир проводился раз в два года.

Мы не сравниваем Кубок Лэйвера с Кубком Дэвиса. У нас совершенно другой турнир, в котором участвуют лишь 12 игроков, мы используем другой формат», — цитирует Годсика Tennis World USA.