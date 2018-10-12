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Агент Федерера: день, когда Роджер объявит о завершении карьеры, будет печальным

Агент Федерера: день, когда Роджер объявит о завершении карьеры, будет печальным
Теннис / ATP

Тони Годсик, агент бывшей первой ракетки мира швейцарца Роджера Федерера, поделился мнением о будущем своего клиента. Годсик признал, что будет скучать по игре швейцарца, когда тот решит завершить карьеру.

«Тот день, когда Федерер объявит о завершении карьеры, будет печальным для всего мирового сообщества. И я говорю не с точки зрения коммерческих интересов. Напротив, когда Федерер завершит карьеру, у него появится больше времени для организации турниров и мероприятий, это будет здорово», — цитирует Годсика Tennis World USA.

37-летний Федерер неоднократно признавался, что не знает, когда завершит карьеру. По слухам, швейцарец продолжит выступать до Олимпийских игр 2020 года, которые пройдут в Токио (Япония).

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