Гаспарян уступила Джорджи и не смогла выйти в полуфинал турнира в Линце

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян не сумела выйти в полуфинал турнира в Линце. В четвертьфинале Гаспарян уступила итальянке Камиле Джорджи, получившей пятый номер посева. Матч завершился со счётом 3:6, 6:3, 2:6.

Продолжительность матча составила 1 час 56 минут. Гаспарян выполнила 2 эйса, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 8. Её соперница 3 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и сделала 5 брейков.

В полуфинале турнира в Линце Гаспарян сыграет с бельгийкой Элисон Ван Эйтванк, которая ранее нанесла поражение действующей победительнице соревнований, чешке Барбаре Стрыцовой. Отметим, что борьбу на турнире продолжают ещё две россиянки — Екатерина Александрова и Анастасия Павлюченкова сыграют друг с другом в четвертьфинале.

Призовой фонд турнира в Линце превышает € 200 тыс.