Макарова: стиль Градецкой мне подходит, но лучше Весниной никого нет

Российская теннисистка Екатерина Макарова перед стартом турнира «ВТБ Кубок Кремля» прокомментировала свои результаты в нынешнем сезоне. Спортсменка призналась, что первое место в парном рейтинге не вызвало у неё особенных эмоций.

«Вы знаете, ничего особенного я не почувствовала (когда заняла первое место в парном рейтинге. – Прим. «Чемпионата»). Всегда думаешь, что что-то такое должно произойти и измениться, но жизнь продолжалась абсолютно такая же, ничего не поменялось. Хотя внутренне было важно достичь ещё одной цели, и на душе было очень приятно.

Как решила играть в паре Градецкой? Получилось всё спонтанно. Она мне написала после Уимблдона, чтобы играть вместе на турнире в Цинциннати и на US Open. Хотя я знала, что она возвращается после травмы и буквально только пару месяцев прошло, как Люция играла, набирала форму, мне показалось, что её стиль игры мне подходит: действует активно, агрессивно, хорошо подаёт. И у меня особых надежд не было, больших задач я не ставила, просто хотелось поиграть пару. У нас действительно получился хороший тандем. Она всё время говорит, что очень благодарна мне, что я её взяла в напарницы, что в неё поверила. Она знает, как это непросто — играть с человеком, которого восемь месяцев не было в Туре. Действительно, как будто так получилось, что я в неё поверила, она это почувствовала, и у нас всё хорошо сложилось.

Конечно, лучше Лены Весниной никого нет. Мы на одном языке общаемся, у нас внутренняя интуитивная сыгранность, мы друг друга понимаем без слов, понимаем, какую комбинацию мы будем играть. С Люцией понадобилось время на то, чтобы привыкнуть, понять, какие у неё любимые комбинации, какие — у меня. Не было этой сыгранности, но стиль игры похож», — приводит слова Макаровой пресс-служба Кубка Кремля.