Павлюченкова уступила Александровой в полуфинале турнира в Линце

Россиянка Екатерина Александрова стала последней полуфиналисткой турнира в Линце. В российском четвертьфинале Александрова нанесла поражение своей соотечественнице Анастасии Павлюченковой. Матч завершился со счётом 6:3, 7:5.

Матч продолжался 1 час и 23 минуты. Александрова, занимающая 119-е место в рейтинге WTA, сделала 3 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 6 брей-пойнтов. Павлюченкова, 35-я ракетка мира, 1 раз подала навылет, сделала 3 брейка и допустила 3 двойные ошибки.

В полуфинале турнира в Линце соперницей Александровой станет немка Андреа Петкович, получившая «уайлд-кард». Петкович в первом круге выбила из турнира Юлию Гёргес, получившую первый номер посева.

Во втором полуфинале сыграют бельгийка Элисон Ван Эйтванк и итальянка Камила Джорджи.