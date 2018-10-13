Чжан Шуай: наконец, сыграла на центральном корте!

Китайская теннисистка Чжан Шуай поделилась эмоциями после выхода в полуфинал турнира в Гонконге. В четвертьфинале Чжан Шуай нанесла поражение представительнице Австралии Дарье Гавриловой со счётом 6:1, 6:3.

«Я была очень рада сыграть на центральном корте! Наконец, сыграла здесь, а не корте 1, как в двух предыдущих стадиях. Дарья провела хороший матч, но мне удалось сосредоточиться на борьбе за каждое очко, что и принесло мне победу. Я сыграла здорово», — цитирует Чжан Шуай пресс-служба турнира.

В полуфинале соревнований в Гонконге Шуай встретится с 18-летней украинкой Даяной Ястремской, которая обыграла Кристину Кучову из Словакии. Этот матч состоится 13 октября. Начало – в 9:30. Призовой фонд турнира в Гонконге составляет $ 250 тыс.