Гаврилова взяла всего 4 гейма в игре с Чжан Шуай в 1/4 финала турнира в Гонконге

Австралийская теннисистка Дарья Гаврилова, посеянная на турнире в Гонконге под седьмым номером, не смогла пробиться в полуфинал, в двух партиях проиграв представительнице Китая Чжан Шуай, получившей девятый номер посева, со счётом 1:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 7 минут.



Гаврилова совершила 2 двойные ошибки и реализовала 2 из 3 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, ни одной двойной ошибки и 6 брейков.



За выход в финал соревнований 29-летняя Чжан Шуай поспорит с 18-летней украинкой Даяной Ястремской.



Соревнования с призовым фондом $ 250 тыс. завершатся 14 октября. В прошлогоднем финале турнира в Гонконге россиянка Анастасия Павлюченкова победила Гаврилову со счётом 5:7, 6:3, 7:6 (7:3).

18-летняя украинка Ястремская вышла в полуфинал турнира в Гонконге