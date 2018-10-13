Гарсия вышла в финал турнира в Тяньцзине

Французская теннисистка Каролин Гарсия, посеянная на турнире в Тяньцзине (Китай) под вторым номером, вышла в финал, в двух партиях обыграв представительницу Китая Се Шувэй (5) – 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 33 минуты.



Каролин 1 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.



За главный трофей соревнований Гарсия поспорит с представительницей Чехии Каролиной Плишковой.



Турнир с призовым фондом $ 750 тыс. завершится 14 октября. В прошлогоднем финале россиянка Мария Шарапова победила представительницу Беларуси Арину Соболенко со счётом 7:5, 7:6 (10:8).