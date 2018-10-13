Джокович: время проведения Кубка Дэвиса очень плохое

Сербский теннисист Новак Джокович заявил, что не будет рассматривать Кубок Дэвиса как приоритетный турнир.



«Период проведения обновлённого Кубка Дэвиса очень плохой, особенно для топ-теннисистов. Из двух командных турниров, которые будут проводиться в этот период, отдаю предпочтение World Team Cup, ведь этот турнир проходит под эгидой ATP. Тем не менее мы с командой ещё не раз обсудим возможные варианты», – цитирует Джоковича журналист The Times Стюарт Фрейзер своём «твиттере».



Ранее вторая ракетка мира из Швейцарии Роджер Федерер выразил сомнения, что будет участвовать в Кубке Дэвиса—2019.



Первый розыгрыш обновлённого турнира пройдёт с 18 по 24 ноября 2019 года. В соревнованиях примут участие 18 сборных, которые сначала выступят на групповом этапе, а затем сыграют в плей-офф начиная со стадии четвертьфинала. 16 участников турнира будут отобраны по рейтингу ITF, а ещё два получат специальные приглашения от организаторов.

Съезд ITF одобрил изменения в формате Кубка Дэвиса