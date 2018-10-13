Кубот и Мело квалифицировались на Итоговый чемпионат ATP в парном разряде

Поляк Лукош Кубот и представитель Бразилии Марсело Мело квалифицировались на Итоговый чемпионат ATP в парном разряде, который пройдёт в Лондоне с 11 по 18 ноября 2018 года, сообщает официальный сайт тура.



Ранее право выступить в Лондоне получили дуэты Оливер Марах (Австрия)/Мате Павич (Хорватия), Хуан-Себастьян Кабаль (Колумбия)/Роберт Фара (Колумбия) и Джейми Маррей (Великобритая)/Бруно Суарес (Бразилия).



Для Кубота это будет пятое участие в Итоговом чемпионате ATP, для Мело — шестое. Впервые Лукаш сыграл на этом турнире в 2009 году, Марсело — в 2013-м. На прошлогоднем розыгрыше Итогового турнира Кубот и Мело сумели пробиться в финал парных соревнований, где уступили Хенри Континену и Джону Пирсу со счётом 4:6, 2:6.