Александрова вышла в финал турнира в Линце, где встретится с Джорджи

Россиянка Екатерина Александрова стала финалисткой турнира в Линце (Австрия). В полуфинальном матче 23-летняя теннисистка обыграла Андреа Петкович из Германии со счётом 0:6, 6:4, 6:0.

Матч продолжался 1 час 41 минуту. Александрова выполнила 7 эйсов, три раза ошиблась на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта из 15. Её соперница ни разу не подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и сделала 3 брейка.

В финале Александрова сойдётся с Камилой Джорджи, посеянной под пятым номером. В 1/2 финала итальянка в двух партиях взяла верх над бельгийкой Элисон ван Эйтванк — 6:3, 6:4.

Призовой фонд соревнований в Линце превышает € 200 тыс. Матчи проходят на харде. Лидер посева, немка Юлия Гёргес, покинула турнир после первого круга.