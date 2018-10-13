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Александрова вышла в финал турнира в Линце, где встретится с Джорджи

Александрова вышла в финал турнира в Линце, где встретится с Джорджи
Теннис / WTA

Россиянка Екатерина Александрова стала финалисткой турнира в Линце (Австрия). В полуфинальном матче 23-летняя теннисистка обыграла Андреа Петкович из Германии со счётом 0:6, 6:4, 6:0.

Матч продолжался 1 час 41 минуту. Александрова выполнила 7 эйсов, три раза ошиблась на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта из 15. Её соперница ни разу не подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и сделала 3 брейка.

В финале Александрова сойдётся с Камилой Джорджи, посеянной под пятым номером. В 1/2 финала итальянка в двух партиях взяла верх над бельгийкой Элисон ван Эйтванк — 6:3, 6:4.

Призовой фонд соревнований в Линце превышает € 200 тыс. Матчи проходят на харде. Лидер посева, немка Юлия Гёргес, покинула турнир после первого круга.

13 октября 2018 года, суббота. 17:10 МСК
Линц. 1/2 финала
Матч окончен
Андреа Петкович
Андреа Петкович
Германия
6:0
4:6
0:6
Екатерина Александрова
Екатерина Александрова
Россия
Джорджи обыграла Ван Эйтванк и вышла в финал турнира в Линце
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