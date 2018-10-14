Стосур и Шуай одержали победу на турнире в Гонконге в парном разряде

Саманта Стосур из Австралии и китаянка Чжан Шуай выиграли парный турнир в Гонконге, одолев в финале дуэт Шуко Аояма (Япония)/Лидия Морозова (Беларусь), посеянный под четвёртым номером, со счётом 6:4, 6:4.

Продолжительность противостояния составила 1 час 13 минут. За это время Стосур и Шуай трижды подали навылет, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 3 брейк-пойнта из 6. Их соперницы отличились только тремя брейками.

За выигрыш турнира в Гонконге Стосур и Шуай получат $ 26 тыс. призовых и 280 очков рейтинга.

В финале одиночного разряда Ван Цян из Китая разыграет титул с 18-летней украинкой Даяной Ястремской. В 2017 году победу в Гонконге одержала россиянка Анастасия Павлюченкова.

Соревнования с призовым фондом $ 250 тыс. завершатся 14 октября.