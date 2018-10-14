18-летняя украинка Ястремская выиграла первый в карьере турнир WTA

Украинская теннисистка Даяна Ястремская стала победительницей турнира в Гонконге. В финале уроженка Одессы в двух партиях разгромила Ван Цян из Китая со счётом 6:2, 6:1.

Продолжительность матча составила 1 час 6 минут. За это время Ястремская четырежды подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9 возможных. Её соперница выполнила 3 эйса, 1 раз ошиблась на подаче и записала в актив 1 брейк.

Таким образом, 18-летняя украинка, впервые вышедшая в финал турнира WTA, выиграла первый титул в карьере.

Призовой фонд соревнований в Гонконге составил $ 250 тыс. В прошлогоднем финале россиянка Анастасия Павлюченкова победила австралийку Дарью Гаврилову со счётом 5:7, 6:3, 7:6 (7:3).