119-я ракетка мира Александрова проиграла Джорджи свой первый финал турнира WTA

Российская теннисистка Екатерина Александрова уступила итальянке Камиле Джорджи в финале турнира в Линце (Австрия) со счётом 3:6, 1:6. Продолжительность матча составила 1 час.

23-летняя россиянка выполнила 2 эйса, 6 раз ошиблась на подаче и не реализовала ни одного брейк-пойнта. Её соперница четырежды подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и сделала 4 брейка из 6 возможных.

Александрова, вышедшая в основную сетку по итогам квалификации, не смогла победить в первом в карьере финале WTA. Для 26-летней Джорджи этот титул стал вторым. Последний раз она выиграла турнир в Хертогенбосе (Нидерланды) в 2015 году.

Призовой фонд соревнований в Линце превысил € 200 тыс. Матчи проходили на харде. Лидер посева, немка Юлия Гёргес, покинула турнир после первого круга.