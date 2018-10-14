Видеообзор победы 18-летней украинки Ястремской в финале турнира в Гонконге

18-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская 14 октября впервые в карьере выиграла турнир WTA. Ястремская в финале турнира в Гонконге нанесла поражение китаянке Ван Цян. Матч завершился со счётом 6:2, 6:1 в пользу уроженки Одессы. Продолжительность матча составила 1 час и 6 минут.

Отметим, что Ястремская впервые в карьере вышла в финал турнира WTA и добилась победы с первой попытки.

Призовой фонд турнира в Гонконге составлял $ 250 тыс. Действующей победительницей была россиянка Анастасия Павлюченкова, которая в прошлом году в финале нанесла поражение представительнице Австралии Дарье Гавриловой. В этом году Павлюченкова предпочла сыграть на турнире в Линце (Австрия), где она дошла до четвертьфинала.