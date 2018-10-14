Прошлогодний финалист Кубка Кремля Беранкис не смог преодолеть квалификацию

Литовский теннисист Ричард Беранкис, ставший финалистом прошлогоднего розыгрыша «ВТБ Кубка Кремля», не смог преодолеть квалификацию турнира. Во втором круге квалификации Беранкис уступил представителю Казахстана Александру Бублику со счётом 4:6, 6:7 (5:7).

Продолжительность матча составила 1 час и 27 минут. Бублик сделал 7 эйсов, допустив 5 двойных ошибок. Бублик успешно преодолел квалификацию и пробился в основную сетку турнира.

Также в основной сетке сыграет чех Лукаш Росол. В квалификационном матче после первого сета, который выиграл Росол, от продолжения борьбы отказался его соперник Юрий Родионов, представляющий Австрию.

Соперники Беранкиса и Росола в основной сетке Кубка Кремля станут известны позже.