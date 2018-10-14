Ястремская: финал – самый сложный матч на турнире, уже представляешь свою победу

18-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала победу в финале турнира в Гонконге. В финальном матче Ястремская разгромила китаянку Ван Цян со счётом 6:2, 6:1.

«Вчера я чувствовала уверенность в своих силах, думала, что могу выиграть титул. Но утром проснулась и начала нервничать.

Я верила в себя, верила, что могу победить. Но не слишком думала об этом. Когда выходишь на корт, отбрасываешь посторонние мысли в сторону и начинаешь играть за каждое очко.

Сейчас я даже не помню последнюю игру на турнире, она была самой тяжёлой. В своей голове ты уже представляешь, как выигрываешь, рисуешь эту картину, которую так хочется увидеть живьём. В то же время нужно сохранять концентрацию, играть, и играть без отвлекающих мыслей. Именно это было сложнее всего», — цитирует Ястремскую пресс-служба WTA.

Украинская теннисистка впервые в своей карьере выиграла турнир WTA.