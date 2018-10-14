У дель Потро диагностировали трещину в коленной чашечке

У аргентинского теннисиста Хуана-Мартина дель Потро была диагностирована трещина в коленной чашечке. Спортсмену наложили лангету на колено.

«Это трудный момент для меня, мне действительно грустно. Такая травма – тяжёлый удар. Тяжело сейчас думать о восстановлении, не ожидал, что снова придётся залечивать травму», — приводит слова дель Потро его представитель Хорхе Виале.

Напомним, что дель Потро получил травму в матче третьего круга на турнире в Шанхае против хорвата Борны Чорича. Аргентинец был вынужден отказаться от продолжения борьбы.

Ранее дель Потро квалифицировался на итоговый турнир ATP, но, по всей видимости, теперь он пропустит эти соревнования. Сроки его восстановления пока не называются.