Джокович: участие в Олимпийских играх – невероятный и полезный опыт

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал о чувствах, которые он испытал, выступая на олимпийских турнирах. Золотые медали Олимпийских игр Джокович выиграл в 2008, 2012 и 2016 годах. На Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году он также был знаменосцем сербской команды.

«Нести флаг на церемонии было невероятно, просто сносит голову от эмоции! Это было здорово.

Вообще, участие в Олимпийских играх было очень важным опытом для меня. Уверен, что оно помогло мне поверить в свои силы. После этого я смог достичь ещё больших высот», — цитирует Джоковича Tennis World USA.

Напомним, что Джокович пропустил большую часть нынешнего сезона из-за травмы. После возвращения на корт серб выиграл два турнира «Большого шлема». Сегодня, 14 октября, Джокович также стал победителем турнира в Шанхае (Китай). В финале он обыграл хорвата Борну Чорича.