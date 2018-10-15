Джокович: теннис эволюционировал, игроки стали более профессиональными

Сербский теннисист Новак Джокович считает, что в последнее десятилетие теннис стал более профессиональным видом спорта. По словам Джоковича, он заметил большую разницу в отношении игроков по сравнению с тем, что происходило в начале его карьеры в 2004-2005 годах.

«Безусловно, наблюдается эволюция тенниса. Когда я только начинал карьеру, помню, что игроки относились не так профессионально. Они не вкладывали столько сил. Особенно это касается теннисистов, которые находились на 50-100 местах рейтинга ATP.

Сегодня конкуренция очень высока. Каждый стремится играть каждый день. Все спортсмены думают о своём питании, о подготовке. Внимание уделяется каждой детали, все обсуждают вопросы восстановления», — цитирует Джоковича Tennis World USA.