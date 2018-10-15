Гарсия: я не паниковала, когда Плишкова начала отыгрываться

Французская теннисистка Каролин Гарсия прокомментировала победу над чешкой Каролиной Плишковой в финале турнира в Тяньцзине (Китай) со счётом 7:6 (9:7), 6:3.

«При счёте 0:5 во втором сете Каролине было нечего терять, поэтому она стала играть более расслабленно, а я же почувствовала некоторую скованность. Мы провели ряд отличных розыгрышей. Я старалась концентрироваться на каждом моменте и сохранять позитивный настрой.

Я не паниковала, когда Каролина начала отыгрываться. Я вела 5:3, подавала и просто старалась уверенно выиграть гейм, концентрируясь на каждом розыгрыше. Этот настрой мне помог", — цитирует Гарсию официальный сайт тура.

Гарсия выиграла свой первый титул в одиночном турнире в нынешнем сезоне.