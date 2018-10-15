Оже-Альяссим: я забыл заявиться на турнир в Ташкенте, но в итоге завоевал титул

18-летний канадец Феликс Оже-Альяссим прокомментировал победу на турнире серии «челленджер» в Ташкенте (Узбекистан). В финале он обыграл поляка Камиля Майхшака со счётом 6:3, 6:2.

«Ощущения очень приятные. Я забыл подать заявку на участие в турнире, так что пришлось играть в квалификации. Я сказал себя, что выступаю на достаточно хорошем уровне и могу победить. Важно было лишь концентрироваться на каждом матче. Я верил в себя и по ходу турнира играл всё лучше, обретая уверенность в своих силах. В итоге я завоевал титул.

В Ташкенте я провёл прекрасную неделю. Я хорошо действовал на корте. С первого и до последнего дня турнира я играл великолепно. Пара отличных матчей в квалификации помогли мне набрать ход. Постепенно я стал чувствовать себя всё лучше и наконец здорово провёл финал. В матче с Майхшаком я отлично подавал, попадая с высоким процентом и посылая мяч очень точно. Также я был хорош в игре на задней линии. Я оказывал давление на соперника, действуя агрессивно. Это принесло результат", — цитирует Оже-Альясима официальный сайт тура.

В новом рейтинге ATP Феликс поднялся на 109-ю строчку.