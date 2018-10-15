Росол выиграл у Берреттини на Кубке Кремля и получил в соперники Хачанова

Чешский теннисист Лукаш Росол завоевал путёвку во второй круг «ВТБ Кубка Кремля», победив в трёх сетах итальянца Маттео Берреттини со счётом 6:3, 4:6, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 49 минут. За это время Росол выполнил 7 эйсов, 5 раз ошибся на подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. Берреттини совершил 17 подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и сделал 1 брейк.

За выход в четвертьфинал Росол сойдётся с россиянином Кареном Хачановым, посеянным под третьим номером.

Призовой фонд мужского турнира Кубка Кремля превышает $ 800 тыс. Соревнования завершатся 21 октября. В прошлогоднем финале босниец Дамир Джумхур нанёс поражение Ричардасу Беранкису из Литвы. В этом сезоне лидером посева стал итальянец Марко Чеккинато.