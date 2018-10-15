Потапова уступила Контавейт на старте Кубка Кремля

В первом круге «ВТБ Кубка Кремля» россиянка Анастасия Потапова, получившая «уайлд-кард» от организаторов, потерпела поражение от Анетт Контавейт из Эстонии со счётом 6:3, 2:6, 5:7.

Продолжительность поединка составила 2 часа 19 минут. Потапова четырежды подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и сделала 5 брейков. Контавейт выполнила 5 эйсов, столько же раз ошиблась на подаче и реализовала 6 брейк-пойнтов из 18. Ранее теннисистки друг с другом не встречались.

Следующей соперницей Контавейт на Кубке Кремля станет победительница пары Кристина Младенович (Франция) — Анна Калинская (Россия).

Турнир с призовым фондом $ 932 866 завершится 20 октября. В прошлогоднем финале немка Юлия Гёргес обыграла россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:1, 6:2.