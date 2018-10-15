Севастова одержала волевую победу над Рыбариковой на Кубке Кремля

Латвийка Анастасия Севастова успешно преодолела первый раунд «ВТБ Кубка Кремля», обыграв в двух партиях Магдалену Рыбарикову из Словакии — 4:6, 7:5, 6:3. Продолжительность матча составила 2 часа 9 минут.

Уроженка Лиепаи 1 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и сделала 5 брейков. Её соперница выполнила 6 эйсов, 5 раз ошиблась на своей подаче и показала стопроцентную реализацию брейк-пойнтов — 4 из 4. Ранее теннисистки друг с другом не встречались.

Во втором круге Севастова встретится либо с Юлией Путинцевой из Кахастана, либо с представительницей Румынии Ириной Бегу.

Турнир с призовым фондом $ 932 866 завершится 20 октября. В прошлогоднем финале немка Юлия Гёргес обыграла россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:1, 6:2.