Дьяченко стала «лаки-лузером» на Кубке Кремля и получила в соперницы Гаврилову

После того как белорусская теннисистка Арина Соболенко из-за болезни отказалась от участия в «ВТБ Кубке Кремля», место в основной сетке соревнований освободилось для «лаки-лузера», которым стала россиянка Виталия Дьяченко, сообщает пресс-служба турнира.

Ранее уроженка Сочи не смогла пройти отборочный этап, уступив в финальном раунде квалификации Ирине Хромачёвой со счётом 2:6, 6:7 (6:8).

В первом круге Кубка Кремля Дьяченко будет противостоять представительница Австралии Дарья Гаврилова.

Турнир с призовым фондом $ 932 866 завершится 20 октября. В прошлогоднем финале немка Юлия Гёргес обыграла россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:1, 6:2. В нынешнем сезоне первым номером посева стала румынка Симона Халеп.