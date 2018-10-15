Хромачёва победила Дьяченко в финале квалификации Кубка Кремля

Российская теннисистка Ирина Хромачёва пробилась в основную сетку турнира «ВТБ Кубок Кремля», который проходит в Москве. В финальном раунде квалификации она в двух партиях обыграла свою соотечественницу Виталию Дьяченко (6) со счётом 6:2, 7:6 (8:6).

Хромачёва 5 раз подала навылет, совершила 11 двойных ошибок и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 9 двойных ошибок и 3 брейка.

Имя первой соперницы 23-летней уроженки Москвы в основной сетке Кубка Кремля станет известно по окончании всех матчей квалификации.

Ранее в основную сетку вышла Онс Жабер из Туниса.

Турнир с призовым фондом $ 932 866 завершится 20 октября. В прошлогоднем финале немка Юлия Гёргес обыграла россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:1, 6:2.