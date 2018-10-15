37-летний Лопес взял верх над Тиафо на старте турнира в Антверпене

В первом круге турнира в Антверпене (Бельгия) испанец Фелисьяно Лопес в двух партиях переиграл Фрэнсиса Тиафо — 6:4, 7:6 (7:5).

Теннисисты провели на корте 1 час 30 минут. На счету Лопеса 18 эйсов, ни одной ошибки на подаче и один реализованный брейк-пойнт. Его соперник 11 раз подал навылет и совершил 3 двойные ошибки.

За выход в четвертьфинал 37-летний уроженец Толедо поборется либо с Ян-Леннардом Штруффом из Германии, либо с представителем Франции Констаном Летьеном.

Турнир в Антверпене с призовым фондом € 612 755 завершится 21 октября. В прошлогоднем финале француз Жо-Вильфрид Цонга обыграл аргентинца Диего Шварцмана со счётом 6:3, 7:5. В нынешнем сезоне первым номером посева стал британец Кайл Эдмунд.