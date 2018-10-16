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Иванишевич: я играл и с Лендлом, и с Надалем, но Федерер – лучший в истории

Иванишевич: я играл и с Лендлом, и с Надалем, но Федерер – лучший в истории
Теннис / ATP

Чемпион Уимблдона-2001, экс вторая ракетка мира хорват Горан Иванишевич рассказал, какое поколение теннисистов считает лучшим в истории тенниса.

«Мне посчастливилось играть против великой троицы: Лендла, Виландера и Борга. Прошло время, и я смог сыграть против Федерера, Надаля и Джоковича. Тяжело сравнивать, чьё поколение было лучше, но всё же, вероятно, это Роджер, Рафаэль и Новак. Федерер в принципе лучший из всех», – цитирует Иванишевича Tennis World USA.

Иванишевич – единственный победитель турниров «Большого шлема» в истории, который попал в основную сетку благодаря «уайлд-кард» от организаторов. Трижды Горан проигрывал в финалах Уимблдона. В 2010 году Иванишевич начал тренерскую деятельность.

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