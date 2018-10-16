Украинские близнецы Алексеенко пожизненно дисквалифицированы за договорные матчи

Украинские теннисисты Глеб и Вадим Алексеенко были признаны виновными в нарушении антикоррупционных правил и наказаны пожизненной дисквалификацией, сообщает Tennis Integrity Unit. Кроме того, каждый из братьев-близнецов был оштрафован на $ 250 тыс.



Сообщается, что 35-летние теннисисты неоднократно привлекали третьих лиц для ставок на собственные игры. Подозрительные матчи были зафиксированы на турнирах категории «фьючерс», проходивших в Румынии, России, Германии и Турции в период с июня 2015 по январь 2016 года.



На протяжении карьеры теннисисты на двоих выиграли 22 титула, в том числе семь, выступая в паре. На данный момент 35-летние теннисисты находятся за пределами первой тысячи одиночного рейтинга ATP.