Ивашко на двух тай-брейках обыграл Хасе и вышел во второй круг Антверпена

Теннисист из Беларуси Илья Ивашко с победы стартовал на соревнованиях в Антверпене. В двух партиях теннисист обыграл представителя Нидерландов Робина Хасе, посеянного на турнире под восьмым номером – 7:6 (7:5), 7:6 (10:8).



Продолжительность матча составила 1 час и 50 минут. На счету Ивашко 7 эйсов, 2 двойные ошибки и стопроцентная реализация брейк-пойнтов – 2 из 2. Его соперник выполнил 11 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов.



За выход в четвертьфинал беларус поборется с победителем пары Юки Бхамбри (Индия) – Роберто Карбальес-Баэна (Испания).



Турнир в Антверпене с призовым фондом € 612 755 завершится 21 октября. В прошлогоднем финале француз Жо-Вильфрид Цонга обыграл аргентинца Диего Шварцмана со счётом 6:3, 7:5. В нынешнем сезоне первым номером посева стал британец Кайл Эдмунд.